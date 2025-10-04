Choque-Rei no Morumbis coloca em jogo busca pela liderança e caça ao G-6 da competição nacional

O Morumbis será palco de um Choque-Rei decisivo neste domingo, 5. A partir das 16h (de Brasília), São Paulo e Palmeiras se enfrentam em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. O clássico coloca frente a frente equipes com objetivos opostos na tabela: enquanto o Verdão persegue a liderança, o Tricolor busca se firmar na zona de classificação para as competições continentais.

Como chegam as equipes para o clássico

Vivendo um momento excelente, o Palmeiras chega ao clássico como vice-líder, somando 52 pontos, apenas três atrás do líder Flamengo.

Comandado por Abel Ferreira, o time alviverde vem de uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Vasco e vê no confronto uma chance de manter a pressão no topo da tabela, podendo até assumir a liderança dependendo dos resultados da rodada.

Já o São Paulo, treinado pelo argentino Hernán Crespo, vive um momento de maior instabilidade. Ocupando a 7ª posição com 38 pontos, o time busca se aproximar do G-6.

A vitória na última rodada contra o Fortaleza trouxe um alívio necessário, quebrando uma sequência de quatro derrotas consecutivas. Jogando em casa, o Tricolor precisa do resultado para ganhar fôlego na briga por uma vaga na Libertadores.

Prováveis escalações e desfalques

Para o clássico, Hernán Crespo terá que lidar com desfalques importantes. O atacante Rigoni está suspenso, enquanto Calleri, André Silva, Ferraresi e Rafael Tolói seguem no departamento médico. A boa notícia é o retorno do zagueiro Arboleda. Há também a expectativa pela volta de Lucas Moura e Alan Franco, poupados no último jogo.

Provável São Paulo: Rafael; Arboleda, Alan Franco (Luiz Gustavo) e Sabino; Cédric, Bobadilla, Pablo Maia (Marcos Antônio) e Enzo Díaz; Rodriguinho (Lucas Moura), Ferreira e Luciano.

No Palmeiras, a situação de Abel Ferreira é mais tranquila. Os desfalques certos são Paulinho e Lucas Evangelista, ambos lesionados. O lateral Khellven é dúvida, em recuperação de um trauma no pé. A tendência é que o técnico português mantenha a base da equipe que venceu o Vasco.

Provável Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

Onde assistir e arbitragem

O Choque-Rei deste domingo terá transmissão pela TV Globo (TV aberta) e pelo canal Premiere (pay-per-view). A arbitragem da partida ficará a cargo de Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina.