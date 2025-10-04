Atacante participa dos três gols na vitória por 3 a 0 na Neo Química Arena e encerra jejum de vitórias do Timão na competição

O Corinthians reencontrou o caminho da vitória no Brasileirão. Na noite deste domingo, 5, o Timão foi letal e, mesmo sofrendo pressão, soube aproveitar suas chances para construir uma vitória por 3 a 0 sobre o bem posicionado Mirassol, na Neo Química Arena. Com participação decisiva de Yuri Alberto nos três gols, a equipe quebrou um jejum de três partidas e respirou na tabela da competição.

Susto no início, alívio no pênalti

Apesar de jogar em casa, o Corinthians viu o Mirassol, quinto colocado, começar a partida de forma mais agressiva. Logo aos dois minutos, Negueba exigiu grande defesa do goleiro Hugo Souza.

A pressão inicial dos visitantes, no entanto, foi interrompida por uma jogada crucial. Aos 12 minutos, Yuri Alberto caiu na área e, após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Maycon deslocou o goleiro Walter e abriu o placar, trazendo alívio para os mais de 38 mil torcedores presentes.

Eficiência castiga chances perdidas

No segundo tempo, o roteiro se repetiu: o Mirassol manteve a posse de bola e criou mais oportunidades, chegando a finalizar 15 vezes contra apenas 7 do time da casa. A chance mais clara dos visitantes veio aos 21 minutos, quando Reinaldo, livre na área, bateu cruzado para fora.

O erro custou caro. Cinco minutos depois, em uma jogada bem trabalhada, Vitinho, que havia acabado de entrar, cruzou na medida para Yuri Alberto testar para o fundo das redes, ampliando a vantagem e castigando a falta de pontaria do adversário.

Contragolpe fatal e festa na Arena

Com o 2 a 0 no placar, o Corinthians se fechou e passou a explorar os contra-ataques. A estratégia deu certo já nos acréscimos. Aos 49 minutos, Yuri Alberto partiu em velocidade, puxou a marcação e serviu André, que também vindo do banco, chutou com desvio para selar a goleada por 3 a 0.

Com o resultado, o Corinthians sobe na tabela e ganha moral para o clássico contra o Santos, na próxima rodada. Já o Mirassol, apesar da boa atuação, lamenta as chances perdidas e se prepara para receber o Internacional.