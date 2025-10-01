Atacante argentino marcou dois gols e deu uma assistência no primeiro tempo, garantindo a vitória por 3 a 0 no Allianz Parque em noite de domínio alviverde

Em uma atuação avassaladora, o Palmeiras precisou de apenas 25 minutos para definir o jogo e vencer o Vasco por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, 01, no Allianz Parque. Com uma performance de gala do atacante Flaco López, autor de dois gols e uma assistência, o Verdão resolveu a partida válida pela 26ª rodada do Brasileiro Série A ainda no primeiro tempo e assumiu a vice-liderança da competição.

Blitz alviverde resolve o jogo em 25 minutos

O Palmeiras não deu tempo para o Vasco respirar. Logo aos 6 minutos, após boa jogada de Raphael Veiga, Flaco López aproveitou uma falha da zaga cruzmaltina, avançou e bateu no canto para abrir o placar. O time carioca até esboçou uma reação e quase empatou aos 17 minutos, em uma finalização de Vegetti que passou perto da trave.

O castigo pela chance perdida veio no minuto seguinte. Em uma jogada confusa na área do Vasco, a defesa não conseguiu afastar o perigo após cruzamento de Piquerez, e a bola sobrou limpa para Flaco López, que não perdoou e marcou seu 20º gol na temporada. O golpe de misericórdia veio aos 23 minutos, quando o próprio Flaco López serviu Vitor Roque, que driblou o marcador e tocou na saída do goleiro Léo Jardim para transformar a vitória em goleada.

Segundo tempo de administração e defesas importantes

Com a vitória praticamente garantida, o Palmeiras diminuiu o ritmo na segunda etapa e administrou a vantagem. Mesmo assim, a equipe de Abel Ferreira continuou criando oportunidades, como em um gol de Vitor Roque anulado por impedimento e em uma grande defesa de Léo Jardim em finalização do camisa 9.

O Vasco, por sua vez, buscou o gol de honra e exigiu duas grandes intervenções do goleiro Weverton, em chutes de Philippe Coutinho e Andrés Gómez. No entanto, as defesas do goleiro alviverde garantiram o placar zerado para os visitantes.

Com o resultado, o Palmeiras sobe para a segunda posição na tabela, enquanto o Vasco permanece na 12ª colocação. Na próxima rodada, o Verdão tem o clássico Choque-Rei contra o São Paulo, e o Cruzmaltino recebe o Vitória em casa.

