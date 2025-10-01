Brasileirão
Santos acerta a trave, pressiona e busca empate contra Grêmio
Peixe saiu atrás no placar, mas gol de Lautaro Díaz aos 45 minutos do 2º tempo garantiu o 1 a 1 pela 26ª rodada do Brasileirão
Publicado por: Minuto a Minuto em 01/10/2025 23:32 - Atualizado em 01/10/2025 23:59
Em uma partida dramática e de ataque contra defesa, o Santos arrancou um empate heroico por 1 a 1 contra o Grêmio na noite desta quarta-feira, 1º, na Vila Viva Sorte. O time da casa dominou as ações, parou em grandes defesas do goleiro Gabriel Grando e na trave, mas foi recompensado com um gol de Lautaro Díaz aos 90 minutos, em duelo válido pela 26ª rodada do Brasileiro Série A.
Domínio Alvinegro e Milagres de Grando
Desde o início, o Santos impôs seu ritmo na Vila Belmiro. Empurrado pela torcida, o Peixe acumulou chances e controlou a posse de bola, transformando o goleiro gremista Gabriel Grando no grande nome da primeira etapa. Aos 13 minutos, Rollheiser soltou uma bomba de fora da área, exigindo grande defesa. Logo em seguida, foi a vez de Escobar finalizar para outra intervenção crucial do arqueiro. O Grêmio chegou a balançar as redes aos 20 minutos com Alysson, mas o gol foi anulado pelo VAR após a revisão de um toque de mão de Edenílson na origem da jogada, mantendo o placar zerado.
Castigo, Cerco e a Travessura da Trave
Contrariando o roteiro da partida, foi o Grêmio quem abriu o placar no segundo tempo. Aos 58 minutos, em uma das poucas investidas do time gaúcho, Pavón cruzou na área e Edenílson desviou de cabeça para fazer 1 a 0. O gol serviu como um castigo para a ineficiência santista e deu início a um cerco total à área gremista. A pressão se tornou avassaladora, com o Santos empilhando chances. Aos 67, Grando e o zagueiro Wagner Leonardo salvaram o Grêmio em uma sequência incrível. O drama atingiu seu ápice aos 88 minutos, quando Zé Rafael finalizou da entrada da área e a bola, caprichosamente, bateu na trave direita, na esquerda, no travessão e não entrou.
A Persistência que Valeu um Ponto
Quando a derrota parecia inevitável, a insistência do Santos foi premiada. Aos 90 minutos, Zé Rafael arriscou novamente e a bola explodiu na trave mais uma vez. No rebote, o atacante Lautaro Díaz estava no lugar certo para empurrar para o fundo das redes e decretar o empate, para alívio da torcida na Vila Belmiro. Nos acréscimos, o Peixe ainda pressionou em busca da virada, mas o placar se manteve. Com o resultado, o Santos segue próximo à zona de rebaixamento, enquanto o Grêmio soma um ponto importante fora de casa.
