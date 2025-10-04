Líder do campeonato, Rubro-Negro visita o Tricolor de Aço em busca de mais uma vitória, enquanto time da casa tenta se recuperar da má fase

Neste domingo, 5, a Arena Fonte Nova será palco de um confronto de opostos pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partir das 18h30 (de Brasília), o Bahia, que vive fase irregular, recebe o líder isolado Flamengo, em um duelo que promete agitar a parte de cima da tabela.

Como chegam as equipes

O confronto em Salvador coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos na competição. O Flamengo lidera com 55 pontos e busca a vitória para se manter isolado na ponta, já que o vice-líder Palmeiras, com 52 pontos, tem um jogo a menos. O time carioca vem de um empate sem gols com o Cruzeiro e quer se recuperar para não dar chances aos rivais.

Para o Bahia, sexto colocado com 40 pontos, a partida é crucial para se manter no G-6, grupo que garante vaga na próxima Copa Libertadores. O Tricolor de Aço vive um momento de instabilidade, com três derrotas, um empate e apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Um triunfo em casa pode igualar a pontuação do Botafogo, atual quarto colocado, mantendo a equipe firme na briga por uma vaga direta no torneio continental.

Prováveis escalações e desfalques

O técnico Rogério Ceni enfrenta um grande desafio para montar o Bahia, que pode ter até 13 desfalques. Estão fora por suspensão Santiago Arias, Gabriel Xavier, Rodrigo Nestor e Mateo Sanabria.

A lista de lesionados é extensa e inclui nomes como Luciano Juba e Ramos Mingo. A boa notícia é o retorno do volante Nicolás Acevedo. Assim, uma provável escalação do Tricolor é: Ronaldo; Gilberto, Fredi, Rezende e Zé Guilherme; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Iago Borduchi (Michel Araújo) e Willian José.

Pelo lado do Flamengo, o técnico Filipe Luís também tem problemas. O zagueiro Léo Pereira e o lateral Alex Sandro estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o volante Erick Pulgar segue no departamento médico. Com isso, a provável equipe rubro-negra deve ser formada por: Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl (De la Cruz), Carrascal e Arrascaeta; Plata e Samuel Lino.

O que esperar da partida

A expectativa é de um jogo tenso e disputado. Apesar da enorme quantidade de desfalques, a torcida do Bahia promete lotar a Arena Fonte Nova para apoiar a equipe. O técnico Rogério Ceni admitiu a dificuldade do confronto e destacou a necessidade de o time ter o mesmo “espírito” da vitória contra o Palmeiras para ter chances. Do lado do Flamengo, a equipe busca impor seu favoritismo, mesmo atuando fora de casa, para se consolidar ainda mais na liderança.

Onde assistir e arbitragem

A partida entre Bahia e Flamengo terá transmissão exclusiva pelo canal Premiere (pay-per-view). A arbitragem ficará a cargo de Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. O confronto é crucial para as ambições de ambas as equipes no campeonato, prometendo um jogo disputado do início ao fim.

