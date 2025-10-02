Gol do zagueiro Zé Marcos no primeiro tempo garante três pontos cruciais para o Leão, que encerra sequência de derrotas no Brasileirão

O Vitória conquistou uma vitória fundamental na luta contra o rebaixamento. Na noite desta quinta-feira, 2, o Leão da Barra superou o Ceará por 1 a 0, no Barradão, em Salvador, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão.

O gol solitário do zagueiro Zé Marcos, ainda no primeiro tempo, foi suficiente para garantir o resultado.

Eficiência na bola parada define o placar

Precisando desesperadamente do resultado para encerrar uma sequência de três derrotas, o Vitória começou o jogo buscando o ataque. A recompensa veio aos 18 minutos, em uma jogada de bola parada.

Após cobrança de escanteio, o zagueiro Lucas Halter desviou na primeira trave e a bola sobrou para Zé Marcos, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes, abrindo o placar no Barradão.

O Ceará tentou responder e teve sua melhor chance em uma cobrança de falta venenosa de Lourenço, mas o goleiro Lucas Arcanjo fez grande defesa para manter a vantagem baiana até o intervalo.

Ceará pressiona, mas peca na finalização

Na segunda etapa, o Ceará se lançou ao ataque e transformou a partida em um verdadeiro teste para o coração do torcedor. O Vozão criou uma série de oportunidades para empatar, mas pecou nas finalizações.

Aos 12 minutos, Pedro Raul recebeu cruzamento rasteiro na marca do pênalti e, livre, isolou a bola. Aos 30, foi a vez de Aylon acertar uma linda bicicleta que explodiu caprichosamente na trave.

Nos acréscimos, a pressão se intensificou e, em jogada ensaiada, Willian Machado apareceu livre na pequena área, mas errou o cabeceio de forma impressionante. Apesar do sufoco, o Vitória conseguiu segurar o resultado e garantir três pontos vitais.

Com a vitória, o Vitória sobe para a 17ª posição e fica a três pontos de sair da zona de rebaixamento. O Ceará, por sua vez, lamenta as chances perdidas e permanece na 11ª colocação.

Na próxima rodada, o Leão visita o Vasco, enquanto o Vozão recebe o Santos.

