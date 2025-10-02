Com gols de Buendía e McGinn no segundo tempo, equipe inglesa suporta pressão na primeira etapa e garante vitória por 2 a 0 em Roterd

O Aston Villa demonstrou eficiência cirúrgica para derrotar o Feyenoord por 2 a 0, nesta quinta-feira, 02, em pleno estádio De Kuip, em Roterdã. Em partida válida pela segunda rodada da Europa League, os holandeses pressionaram durante toda a primeira etapa, mas pararam em grandes defesas do goleiro Marco Bizot. No segundo tempo, gols de Emiliano Buendía e John McGinn selaram a vitória e mantiveram a equipe inglesa com 100% de aproveitamento no torneio.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Pressão holandesa e muralha inglesa

Jogando em casa, o Feyenoord impôs seu ritmo desde o início. A equipe holandesa controlou a posse de bola e criou as melhores oportunidades da primeira etapa, transformando o goleiro Marco Bizot, que substituiu Emiliano Martínez de última hora, no grande nome do jogo. Aos 10 minutos, Bizot já trabalhava para espalmar um chute perigoso de Moussa.

A pressão continuou e, aos 31 minutos, os donos da casa chegaram a balançar as redes com Ueda, de cabeça, mas o árbitro anulou o lance marcando falta de ataque. Pouco antes do intervalo, aos 40, Bizot brilhou novamente ao fazer uma defesa espetacular em chute colocado de Luciano Valente, garantindo o empate sem gols na ida para o vestiário.

Eficiência que define o jogo

A história do segundo tempo começou a mudar logo aos 51 minutos, quando o Aston Villa deu o primeiro grande susto. Em um rápido contra-ataque, Guessand finalizou com força e a bola explodiu no travessão, indicando que a sorte poderia virar. E virou. Aos 60 minutos, Emiliano Buendía recebeu na entrada da área e bateu com categoria, no canto, para abrir o placar.

O gol deu tranquilidade ao time inglês, que se fechou e passou a explorar os contra-ataques. Aos 79 minutos, a estratégia funcionou perfeitamente: em uma rápida transição, Donyell Malen foi travado na área, mas a bola sobrou limpa para John McGinn, que chapou de primeira para ampliar e definir o resultado.

Com a vitória, o Aston Villa chega a seis pontos e lidera seu grupo, enquanto o Feyenoord amarga a segunda derrota consecutiva na competição.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.