Ozer defende três pênaltis e garante vitória do Lille sobre a Roma
Goleiro turco brilha em sequência inacreditável no final do jogo, assegurando o 1 a 0 para os franceses em pleno estádio Olímpico pela Europa League
Publicado por: Minuto a Minuto em 02/10/2025 15:42 - Atualizado em 02/10/2025 16:22
A noite no estádio Olímpico de Roma prometia ser um confronto equilibrado pela Europa League, mas se transformou em um monólogo heroico de um homem só: o goleiro Özer. Em uma das sequências mais surreais da história recente do futebol, o arqueiro do Lille defendeu três cobranças de pênalti nos minutos finais, frustrou a Roma e garantiu uma vitória histórica por 1 a 0 para os franceses, que se consolidam na liderança do grupo.
Gol relâmpago e resiliência francesa
O roteiro do drama começou a ser escrito logo cedo. Aos seis minutos de jogo, Håkon Haraldsson aproveitou uma falha da defesa romana dentro da área e fuzilou para abrir o placar, silenciando o estádio.
Com a vantagem, o Lille se postou de forma inteligente, controlando o ritmo e negando espaços para a equipe da casa, que, apesar de ter a bola, mostrava pouca criatividade. A melhor chance da Roma na primeira etapa veio com Tsimikas, mas seu chute foi salvo em cima da linha pelo zagueiro Mandi, em um prenúncio da noite de sofrimento que estava por vir para os italianos.
Ozer, o paredão: o inacreditável show dos pênaltis
O clímax da partida ocorreu a partir dos 80 minutos. Após um desvio de cabeça de Celik, a bola tocou no braço de Mandi dentro da área. O VAR interveio e o pênalti foi marcado. Foi o início de um espetáculo particular de Özer. Primeiro, Dovbyk foi para a cobrança e parou em uma grande defesa do goleiro. Contudo, o VAR mandou repetir por invasão.
Na segunda chance, Dovbyk mudou o canto, mas Özer voou novamente para salvar. Inacreditavelmente, a arbitragem viu nova invasão e ordenou a terceira cobrança. Desta vez, Soulé assumiu a responsabilidade, mas o resultado foi o mesmo: Özer acertou o canto e defendeu mais uma, levando o banco do Lille à loucura.
Frustração e liderança garantida
O baque das penalidades perdidas foi sentido pela Roma, que ainda tentou uma pressão final, mas sem sucesso. A equipe italiana esbarrou na muralha chamada Özer e na sólida defesa francesa até o apito final. Com o resultado, o Lille chega a seis pontos e se isola na liderança do grupo na Europa League. Já a Roma estaciona nos três pontos e precisará se recuperar na próxima rodada, quando enfrenta o Viktoria Plzen. Os Dogues, por sua vez, encaram o PAOK.
