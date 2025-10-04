Cruzmaltino busca tranquilidade na tabela contra um Leão desesperado na luta contra o rebaixamento em São Januário

Neste domingo, 5, o Vasco recebe o Vitória em um confronto de opostos e de alta tensão pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília) no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, colocando frente a frente uma equipe que busca se consolidar na parte intermediária da tabela e outra que luta com todas as forças para escapar da zona de rebaixamento.

Cenário da partida: luta contra o Z-4

O confronto é visto como um “jogo de seis pontos” na luta contra o rebaixamento. Para o Vasco, uma vitória em casa significa abrir oito pontos de vantagem para o Z-4, trazendo uma tranquilidade essencial para a reta final do campeonato.

A equipe comandada por Fernando Diniz busca se reabilitar após a derrota para o Palmeiras na última rodada e conta com o forte apoio de sua torcida em São Januário para se impor. Do outro lado, o Vitória, ainda sem vencer como visitante no Brasileirão, sabe que pontuar fora de casa é crucial para sua sobrevivência.

Uma vitória pode tirar o time da zona de rebaixamento, dependendo de outros resultados. O técnico Jair Ventura tenta dar sequência ao ânimo renovado após a vitória sobre o Ceará, que encerrou uma sequência negativa.

Prováveis escalações e desfalques

O técnico Fernando Diniz tem o retorno do volante Cauan Barros, que cumpriu suspensão. A principal dúvida no time titular é na zaga, com o colombiano Carlos Cuesta se recuperando de um edema na coxa; caso não jogue, Hugo Moura deve ser mantido no setor. Já o Vitória não poderá contar com o lateral-esquerdo Ramon e o centroavante Renzo López, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Provável Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura (Cuesta), Robert Renan e Puma Rodríguez; Cauan Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Rayan, Vegetti e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz.

Provável Vitória: Lucas Arcanjo; Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald e Maykon Jesus; Erick, Renato Kayzer e Cantalapiedra. Técnico: Jair Ventura.

Como chega o Vasco

Jogando em casa e com o apoio de sua torcida, o Vasco, comandado por Fernando Diniz, entra em campo ocupando a 12ª posição com 30 pontos. A campanha do Cruzmaltino é de 8 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. A equipe vive um momento de irregularidade, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Uma vitória em São Januário é fundamental para o time ganhar fôlego e se afastar de vez da perigosa parte de baixo da classificação.

Como chega o Vitória

A situação do Vitória é dramaticamente diferente e muito mais urgente. Sob o comando de Jair Ventura, o Leão da Barra amarga a 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento com apenas 25 pontos. A campanha reflete a dificuldade do time na competição, com 5 vitórias, 10 empates e 11 derrotas.

Apesar de ter vencido a última partida, o retrospecto recente é preocupante, com três derrotas e um empate nos últimos cinco compromissos. Para o time baiano, somar pontos fora de casa é uma questão de sobrevivência.

Onde assistir Vasco x Vitória

O duelo decisivo terá transmissão pela Globo (TV aberta) e pelo canal Premiere (pay-per-view e streaming). A partida promete ser um jogo de nervos, com o Vasco tentando impor seu mando de campo e o Vitória buscando um resultado heroico para seguir sonhando com a permanência na elite do futebol brasileiro.