Com gols de Samuel Xavier, Serna e Keno, Tricolor demonstra superioridade do início ao fim, faz 3 a 0 no Maracanã e engata o quarto jogo de invencibilidade

Em uma atuação dominante do início ao fim, o Fluminense não tomou conhecimento do Atlético Mineiro e venceu por 3 a 0 na noite deste sábado, 4, no Maracanã. A partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão foi marcada pela superioridade tática e técnica do time da casa, que construiu o placar com gols de Samuel Xavier, Jhon Serna e Keno, este último nos acréscimos.

Superioridade convertida em gols

Desde os primeiros minutos, o Fluminense impôs seu ritmo de jogo. Com mais posse de bola e organização, o Tricolor controlava as ações enquanto o Atlético-MG encontrava dificuldades para criar.

Aos 15 minutos, a pressão surtiu efeito: Lucho Acosta encontrou John Kennedy na área, que finalizou para grande defesa de Everson. No rebote, porém, Samuel Xavier apareceu livre para empurrar para as redes e abrir o placar.

O time carioca continuou criando as melhores oportunidades, parando em Everson, que se destacou com defesas importantes em chutes de Canobbio e evitou um placar mais elástico ainda na primeira etapa.

Galo apático não reage e sofre o golpe final

Na volta do intervalo, o técnico Jorge Sampaoli promoveu mudanças no Atlético, mas o cenário da partida pouco mudou. O Fluminense seguia mais perigoso e não demorou a ampliar.

Aos 12 minutos, em um rápido contra-ataque, John Kennedy arrancou pelo meio e serviu Serna, que invadiu a área e tocou com categoria na saída de Everson para fazer o segundo.

O gol evidenciou a fragilidade defensiva do Galo, que se mostrou apático e com pouca capacidade de reação. A estatística de finalizações certas (8 a 1 para o Flu aos 28 do segundo tempo) resumiu a tônica do confronto.

Festa no Maracanã e gol para fechar a conta

Com a vitória encaminhada, o Fluminense administrou o resultado sob os gritos de “olé” de sua torcida. O Atlético, por sua vez, não conseguiu ameaçar o gol de Fábio.

Para coroar a grande atuação, nos acréscimos, Keno, que havia acabado de entrar, aproveitou cruzamento de Lima e testou para o fundo do gol, fechando o placar em 3 a 0. Com o resultado, o Fluminense sobe para a sétima posição, enquanto o Atlético-MG segue na parte de baixo da tabela.