Vitória por 2 a 1 no Nilton Santos foi construída com gols de Santi Rodriguez e Jeffinho; Tricolor descontou, mas expulsão de Sanabria complicou a reação

Em um confronto direto pela parte de cima da tabela, o Botafogo venceu o Bahia por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, 1º, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Santi Rodriguez e Jeffinho, o Alvinegro foi eficiente em momentos cruciais e soube segurar a pressão do Tricolor, que descontou com Rodrigo Nestor, mas teve sua reação dificultada pela expulsão de Sanabria no segundo tempo. O resultado coloca o time carioca no G4 da competição.

Pressão alvinegra e eficiência para abrir o placar

O primeiro tempo foi de domínio do Botafogo, que, apesar de ter menos posse de bola, criou as melhores oportunidades. O goleiro Ronaldo, do Bahia, se tornou o grande nome da etapa inicial com duas defesas espetaculares, primeiro em um chute forte de Newton e depois em uma finalização à queima-roupa de Cuiabano. A insistência alvinegra, no entanto, foi recompensada aos 26 minutos. Vitinho fez grande jogada pela direita e cruzou rasteiro para Santi Rodriguez, que finalizou de primeira para abrir o placar. O Bahia quase empatou nos minutos finais, quando Zé Guilherme acertou uma bomba no travessão, assustando a torcida local antes do intervalo.

Segundo tempo eletrizante: gol relâmpago, desconto e expulsão

Se o Botafogo demorou para marcar no primeiro tempo, na segunda etapa o gol veio em um piscar de olhos. Com apenas 23 segundos, Savarino cruzou da esquerda, Cuiabano ajeitou e Jeffinho desviou para o fundo das redes, ampliando a vantagem e dando um banho de água fria no Bahia. O Tricolor não se abateu e conseguiu diminuir aos 55 minutos, em cobrança de falta de Rodrigo Nestor que desviou na barreira e enganou o goleiro Léo Linck. Contudo, a esperança de uma virada sofreu um duro golpe três minutos depois, quando o atacante Sanabria simulou um pênalti, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando os visitantes com um jogador a menos.

Com um a menos, Bahia pressiona, mas Botafogo segura a vitória

Mesmo em desvantagem numérica, o Bahia demonstrou valentia e foi para cima em busca do empate, principalmente em bolas paradas cobradas por Rodrigo Nestor, que exigiu boa defesa de Léo Linck. O Botafogo, por sua vez, tentou administrar o resultado e aproveitar os espaços, mas pecou nas finalizações para matar o jogo. Nos minutos finais, o time da casa conseguiu controlar o ritmo e segurar a importante vitória por 2 a 1.

Com o resultado, o Botafogo sobe para a quarta posição e entra no G4. Na próxima rodada, o Alvinegro visita o Internacional, enquanto o Bahia, que permanece em sexto, recebe o Flamengo na Fonte Nova.

