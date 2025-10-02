Em confronto direto no Maracanã, goleiros se destacam e seguram o 0 a 0; resultado mantém Rubro-Negro na ponta do Brasileirão.

Flamengo, de Arrascaeta, não saiu do zero diante dos mineiros - Gilvan de Souza/Flamengo

Em um confronto direto pela ponta da tabela do Brasileirão, Flamengo e Cruzeiro fizeram um jogo de muita intensidade e pouca eficiência, terminando em um empate sem gols nesta quinta-feira, 2, no Maracanã.

A partida foi marcada por uma verdadeira batalha tática e, principalmente, pelas atuações decisivas dos goleiros Rossi e Cássio, que garantiram que o placar não saísse do zero. Com o resultado, o time carioca mantém a liderança, mas vê a vantagem para a Raposa diminuir para três pontos.

Primeiro tempo de estudo e uma chance de ouro

Apoiado por sua torcida, o Flamengo iniciou a partida controlando a posse de bola e pressionando a saída do Cruzeiro. Apesar do domínio territorial, o Rubro-Negro encontrava dificuldades para furar o bloqueio defensivo mineiro.

A melhor chance da primeira etapa, no entanto, foi da Raposa. Aos 35 minutos, Kaio Jorge girou sobre a marcação e finalizou para uma defesa espetacular de Rossi. No rebote, Christian também parou no goleiro argentino, que operou um verdadeiro milagre para manter o placar zerado no intervalo.

Goleiros viram protagonistas na etapa final

O segundo tempo trouxe mais emoção e transformou os goleiros nos grandes heróis da noite. Logo no início, Cássio voou para fazer uma defesa brilhante em cabeçada de Samuel Lino.

A resposta do Cruzeiro veio em dose dupla, com Matheus Pereira e Kaio Jorge exigindo novas intervenções cruciais de Rossi. O jogo ficou aberto, e aos 71 minutos, foi a vez de Cássio salvar o Cruzeiro novamente, defendendo com o pé um chute de Plata que tinha endereço certo.

Pressão final e expulsão não alteram o placar

Na reta final da partida, o cenário se complicou para o Cruzeiro. Aos 83 minutos, o lateral William recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando a equipe mineira com um jogador a menos. O

Flamengo partiu para o abafa nos minutos finais, pressionando em busca do gol da vitória. Em uma cobrança de falta venenosa de Luiz Araújo, Cássio apareceu mais uma vez para fazer uma defesa segura e selar o empate no Maracanã.

O 0 a 0 mantém a disputa pelo título acirrada, com o Flamengo ainda na frente, mas sem margem para erros.

