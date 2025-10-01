Em jogo eletrizante na Ilha do Retiro, Leão iguala em 2 a 2 no último minuto, em partida marcada por decisões do VAR

Em uma partida eletrizante e decidida no último lance, o Sport buscou um empate heroico por 2 a 2 com o Fluminense na Ilha do Retiro, nesta quarta-feira, 01, pela 26ª rodada do Brasileiro Série A. Luan Cândido, que havia cometido um pênalti, se redimiu ao marcar o gol da igualdade aos 52 minutos do segundo tempo, em um confronto repleto de intervenções do árbitro de vídeo.

Primeiro tempo de equilíbrio e VAR em ação

O confronto começou equilibrado, com o Sport tentando impor seu ritmo em casa, mas com poucas chances claras de gol para ambos os lados. A melhor oportunidade da primeira etapa veio dos pés de Canobbio, que aos 23 minutos acertou a trave do goleiro Gabriel. A grande polêmica ficou para o final, quando, aos 45 minutos, Martinelli marcou para o Fluminense, mas o árbitro Raphael Claus, após consulta ao VAR, anulou o gol por uma falta na origem da jogada, mantendo o placar zerado no intervalo.

VAR protagonista e virada tricolor

O segundo tempo trouxe as emoções que faltaram no primeiro. Aos 20 minutos, Lucho Acosta aproveitou cruzamento de Serna e abriu o placar para o Fluminense. A resposta do Sport foi rápida e veio do banco: aos 29, Lucas Lima, recém-entrado, recebeu de Hyoran e, com uma bela cavadinha, empatou o jogo. A partida parecia se encaminhar para o empate, mas o VAR entrou em cena novamente. Aos 38 minutos, Luan Cândido cometeu falta em Ignácio dentro da área. Após revisão, o pênalti foi confirmado e John Kennedy converteu, colocando o Tricolor novamente em vantagem.

De vilão a herói: redenção no último suspiro

Quando a vitória do Fluminense parecia certa, o Sport se lançou ao ataque nos acréscimos. O goleiro Gabriel fez duas defesas espetaculares, mantendo o Leão vivo na partida. A insistência foi premiada no último suspiro. Aos 52 minutos, Luan Cândido se redimiu do pênalti cometido e, após um bate-rebate na área, se jogou na bola para empurrar para as redes. O lance ainda foi checado pelo VAR, mas o gol foi confirmado, selando o empate dramático na Ilha do Retiro.

