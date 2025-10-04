Com gols de Alan Patrick e Vitinho, Colorado faz 2 a 0 no Beira-Rio e se afasta da parte de baixo da tabela da competição nacional

Autor de um dos gols, Alan Patrick foi novamente decisivo para o triunfo colorado - Ricardo Duarte/Internacional

O Internacional apresentou uma de suas melhores atuações no ano e venceu o Botafogo por 2 a 0 na tarde deste sábado, 4, no Beira-Rio, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão. Sob forte chuva em Porto Alegre, o time colorado foi superior do início ao fim, marcou com Alan Patrick e Vitinho, e conquistou três pontos cruciais para se afastar da zona de rebaixamento.

Domínio colorado e chuva torrencial na primeira etapa

Mesmo com o gramado pesado pela chuva torrencial que caiu em Porto Alegre, o Internacional impôs seu ritmo desde o apito inicial.

A pressão surtiu efeito logo aos 8 minutos. Após cruzamento de Aguirre, o goleiro Léo Linck espalmou para o meio da área e a bola sobrou limpa para Alan Patrick, que não perdoou e abriu o placar.

O gol não diminuiu o ímpeto colorado, que continuou criando as melhores oportunidades. Aos 22 minutos, Aguirre acertou uma bomba na trave. Pouco depois, aos 30, foi a vez de Vitão carimbar o travessão em uma cabeçada.

O Botafogo, por sua vez, encontrou muitas dificuldades para sair jogando e pouco ameaçou o gol de Anthoni, apostando sem sucesso em ligações diretas.

Gol no início do segundo tempo sela a vitória

Se o primeiro tempo foi de domínio, a segunda etapa começou com um golpe fatal do Inter.

Aos 6 minutos, Carbonero, em grande jogada individual, fez uma bela enfiada de bola para Vitinho. O atacante invadiu a área e tocou com categoria na saída de Léo Linck para ampliar a vantagem e dar tranquilidade ao time da casa.

Com o 2 a 0 no placar, o Inter administrou o resultado com segurança, controlando a posse de bola e impedindo qualquer tentativa de reação do Botafogo, que se mostrou apático e sem poder de fogo.

O time carioca só conseguiu criar uma chance clara de perigo já nos acréscimos, com Mateo Ponte, que finalizou para fora. Ao final, a vitória foi merecida e muito comemorada pelos mais de 20 mil torcedores presentes no Beira-Rio.

Com o resultado, o Internacional ganha um respiro na luta contra o rebaixamento, enquanto o Botafogo, apesar da derrota, permanece na zona de classificação para a Libertadores.