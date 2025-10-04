Brasileirão
Sob chuva, Inter vence Botafogo com autoridade e respira no Brasileirão
Com gols de Alan Patrick e Vitinho, Colorado faz 2 a 0 no Beira-Rio e se afasta da parte de baixo da tabela da competição nacional
Publicado por: Minuto a Minuto em 04/10/2025 20:27 - Atualizado em 04/10/2025 22:35
O Internacional apresentou uma de suas melhores atuações no ano e venceu o Botafogo por 2 a 0 na tarde deste sábado, 4, no Beira-Rio, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão. Sob forte chuva em Porto Alegre, o time colorado foi superior do início ao fim, marcou com Alan Patrick e Vitinho, e conquistou três pontos cruciais para se afastar da zona de rebaixamento.
Domínio colorado e chuva torrencial na primeira etapa
Mesmo com o gramado pesado pela chuva torrencial que caiu em Porto Alegre, o Internacional impôs seu ritmo desde o apito inicial.
A pressão surtiu efeito logo aos 8 minutos. Após cruzamento de Aguirre, o goleiro Léo Linck espalmou para o meio da área e a bola sobrou limpa para Alan Patrick, que não perdoou e abriu o placar.
O gol não diminuiu o ímpeto colorado, que continuou criando as melhores oportunidades. Aos 22 minutos, Aguirre acertou uma bomba na trave. Pouco depois, aos 30, foi a vez de Vitão carimbar o travessão em uma cabeçada.
O Botafogo, por sua vez, encontrou muitas dificuldades para sair jogando e pouco ameaçou o gol de Anthoni, apostando sem sucesso em ligações diretas.
Gol no início do segundo tempo sela a vitória
Se o primeiro tempo foi de domínio, a segunda etapa começou com um golpe fatal do Inter.
Aos 6 minutos, Carbonero, em grande jogada individual, fez uma bela enfiada de bola para Vitinho. O atacante invadiu a área e tocou com categoria na saída de Léo Linck para ampliar a vantagem e dar tranquilidade ao time da casa.
Com o 2 a 0 no placar, o Inter administrou o resultado com segurança, controlando a posse de bola e impedindo qualquer tentativa de reação do Botafogo, que se mostrou apático e sem poder de fogo.
O time carioca só conseguiu criar uma chance clara de perigo já nos acréscimos, com Mateo Ponte, que finalizou para fora. Ao final, a vitória foi merecida e muito comemorada pelos mais de 20 mil torcedores presentes no Beira-Rio.
Com o resultado, o Internacional ganha um respiro na luta contra o rebaixamento, enquanto o Botafogo, apesar da derrota, permanece na zona de classificação para a Libertadores.
Números em Brasileiro Série A - 2025