Em uma noite de emoções e muita polêmica no Beira-Rio, o Internacional buscou um empate em 1 a 1 com o Corinthians na noite desta quarta-feira, 1º, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileiro Série A. O time paulista abriu o placar com Gui Negão no início e segurava a vitória até os acréscimos, quando um pênalti controverso, marcado após longa revisão do VAR, permitiu que Carbonero igualasse o marcador e definisse o resultado.

VAR protagonista em noite de gols anulados

O jogo começou com o Internacional tentando impor seu ritmo em casa, mas foi o Corinthians quem se mostrou mais eficiente. Logo aos 9 minutos, em um contra-ataque rápido, Matheuzinho cruzou na medida para Gui Negão, que mergulhou de cabeça para abrir o placar. O gol deu tranquilidade ao Timão, que viu o Colorado pressionar sem conseguir criar chances claras. A primeira etapa foi marcada pela forte atuação do árbitro de vídeo. Primeiro, o Corinthians teve um gol anulado por impedimento de Hugo. Pouco depois, foi a vez do Inter balançar as redes e ter seu gol invalidado, após o VAR apontar interferência de Luis Otávio, em posição irregular, na visão do goleiro Hugo Souza. Com o placar mantido em 1 a 0, o clima de tensão e reclamações se instalou no Beira-Rio.

Pressão colorada e o drama nos acréscimos

Na segunda etapa, o Internacional voltou com uma postura ainda mais ofensiva, adiantando a marcação e encurralando o Corinthians em seu campo de defesa. O time gaúcho apostava em cruzamentos e chutes de média distância, mas parava na sólida defesa paulista e nas intervenções do goleiro Hugo Souza. Quando a vitória do Corinthians parecia selada, o roteiro da partida mudou drasticamente. Aos 51 minutos do segundo tempo, após um cruzamento na área, Bruno Henrique caiu em contato com Cacá. O árbitro mandou o jogo seguir, mas foi chamado pelo VAR para revisar o lance. Após minutos de análise no monitor, a penalidade foi marcada, gerando uma onda de protestos do time corintiano que culminou na expulsão do técnico Dorival Júnior. Na cobrança, Carbonero bateu no centro do gol, Hugo Souza ainda tocou na bola, mas não evitou o empate que selou o placar final em 1 a 1.

