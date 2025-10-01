Norueguês marcou dois gols dos Citizens, mas Dier, com pênalti assinalado nos acréscimos, garantiu o 2 a 2 para donos da casa no Principado

Em uma partida repleta de reviravoltas, o Manchester City ficou no empate em 2 a 2 com o Monaco no estádio Louis II, em jogo válido pela segunda rodada da UEFA Champions League. Apesar de uma atuação dominante e dois gols de Erling Haaland, os ingleses desperdiçaram inúmeras chances e viram os donos da casa buscarem a igualdade com um pênalti convertido por Eric Dier nos acréscimos, após revisão do VAR.

Início elétrico com golaço monegasco

O jogo começou em ritmo acelerado. O Manchester City, controlando a posse de bola, não demorou a transformar seu domínio em vantagem. Aos 15 minutos, Gvardiol fez um lançamento preciso para Haaland, que com frieza tocou por cima do goleiro Kohn para abrir o placar. A resposta do Monaco, no entanto, foi imediata e espetacular.

Apenas três minutos depois, Jordan Teze recebeu na entrada da área e acertou uma bomba no ângulo, sem chances para Donnarumma, marcando um golaço e igualando o confronto. A etapa ainda foi marcada pela lesão do lateral brasileiro Vanderson, que deixou o campo chorando.

Pressão do City e o segundo de Haaland

Mesmo com o empate, o City continuou pressionando intensamente. A equipe de Guardiola empilhou oportunidades, acertando o travessão com Phil Foden e obrigando o goleiro Kohn a fazer grandes defesas. A insistência foi recompensada aos 44 minutos, quando O’Reilly cruzou da esquerda e Haaland, novamente ele, subiu mais alto que a zaga para cabecear no canto e colocar os Citizens na frente antes do intervalo.

Travessão e VAR: um final dramático

O segundo tempo manteve o roteiro, com o City controlando as ações e criando as melhores chances. A trave voltou a salvar o Monaco, desta vez em finalização de Reijnders. Os donos da casa, por sua vez, tentavam explorar os contra-ataques e assustaram em chute de Akliouche, bem defendido por Donnarumma.

Quando a vitória inglesa parecia certa, o drama tomou conta do estádio. Aos 85 minutos, após uma cobrança de falta na área, o VAR chamou o árbitro para revisar um possível pênalti de Nico González em Dier. Após longa confusão e análise, a penalidade foi confirmada. Na cobrança, já aos 46 minutos, o zagueiro Eric Dier bateu com categoria para empatar e selar o resultado heroico para o Monaco.

Com o resultado, as duas equipes somam um ponto no grupo. Na próxima rodada da Champions League, o Monaco enfrentará o Tottenham, enquanto o Manchester City encara o Villarreal.

