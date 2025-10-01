O Mirassol e o RB Bragantino protagonizaram um duelo emocionante e empataram em 1 a 1 na noite desta quarta-feira, 1º, no estádio José Maria de Campos Maia, pela 26ª rodada do Brasileiro Série A. Eric Ramires abriu o placar para o Massa Bruta no primeiro tempo, mas o lateral Reinaldo, em um lance de insistência, garantiu o ponto para o Leão na etapa final, mantendo a impressionante invencibilidade do time como mandante na competição.

Massa Bruta aproveita a chance e sai na frente

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades claras, mas de maior eficiência do RB Bragantino. A equipe visitante conseguiu neutralizar as investidas do Mirassol e foi letal quando teve a chance. Aos 25 minutos, após cruzamento da direita, Gustavinho cabeceou na trave; no rebote, a bola sobrou limpa para Eric Ramires, que não perdoou e empurrou para as redes, abrindo o placar. Antes do gol, o goleiro Walter já havia trabalhado bem em finalização de Thiago Borbas, evitando que os visitantes marcassem mais cedo.

Insistência, empate e final eletrizante

Na segunda etapa, o Mirassol voltou buscando mais o ataque e passou a pressionar. A recompensa pela insistência veio aos 29 minutos. Após jogada brigada de Alesson na linha de fundo, a bola sobrou para o experiente lateral Reinaldo, que finalizou de bico. O chute desviou em Lucas Barbosa e enganou o goleiro Cleiton, decretando o empate. O gol incendiou os minutos finais, que foram de pura emoção. O Bragantino quase retomou a vantagem em um lance espetacular de Eric Ramires, que acertou uma linda bicicleta no travessão. Nos acréscimos, foi a vez do Leão pressionar, parando em grande defesa de Cleiton em cabeçada de Matheus Bianqui e vendo o mesmo Bianqui chutar com perigo para fora, selando o placar final.

