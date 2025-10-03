Equipes se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Alemão em confronto direto no meio da tabela, com apenas um ponto de diferença

Neste sábado, 4, o Bayer Leverkusen recebe o Union Berlin na BayArena, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Alemão 2025/26. O confronto, que acontece às 10h30 (de Brasília), coloca frente a frente duas equipes separadas por apenas um ponto na tabela, prometendo um duelo direto por posições na parte de cima da classificação.

Como chegam Bayer Leverkusen e Union Berlin

Jogando em casa, o Bayer Leverkusen busca maior regularidade na competição. A equipe ocupa a 7ª posição, com 8 pontos, somando duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Uma vitória pode impulsionar o time na briga por vagas em competições europeias. No meio de semana, o time empatou em 1 a 1 com o PSV pela Champions League, e o desgaste físico pode ser um fator importante.

Do outro lado, o Union Berlin está na 11ª colocação, com 7 pontos, e vê no confronto a chance de ultrapassar um adversário direto. A equipe da capital alemã soma duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Vindo de um empate sem gols com o Hamburgo, o time busca quebrar um longo tabu, já que não vence o Leverkusen há nove jogos.

Onde assistir a Bayer Leverkusen x Union Berlin

A partida entre Bayer Leverkusen e Union Berlin será transmitida ao vivo e com exclusividade pelo serviço de streaming OneFootball.

