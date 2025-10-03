Neste sábado, 4 de outubro, o Leeds recebe o Tottenham no estádio Elland Road, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Inglês 2025/26. O confronto, que começa às 08h30 (de Brasília), coloca frente a frente duas equipes que buscam maior regularidade para atingir seus objetivos na temporada.

Como chega o Leeds?

Mandante no confronto, o Leeds entra em campo na 12ª posição da tabela, com 8 pontos conquistados em uma campanha de duas vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe comandada por Daniel Farke vive um momento de instabilidade, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Um resultado positivo em casa é crucial para se afastar da parte de baixo da classificação, aproveitando a força de sua torcida no Elland Road, onde ainda não perdeu nesta temporada.

Como chega o Tottenham?

Do outro lado, o Tottenham chega em uma situação mais confortável. Ocupando o 5º lugar com 11 pontos (três vitórias, dois empates e uma derrota), os Spurs buscam a vitória para se consolidarem na zona de classificação para as competições europeias. No entanto, o time de Thomas Frank também oscilou recentemente, com empates nas últimas partidas pela Premier League e pela Champions League, o que acende um alerta para o duelo fora de casa.

Prováveis escalações e desfalques

O técnico Daniel Farke tem desfalques importantes no Leeds. O goleiro brasileiro Lucas Perri e o atacante Wilfried Gnonto estão fora por lesão. Assim, a provável escalação é: Karl Darlow; Jayden Bogle, Pascal Struijk, Joe Rodon e Gudmundsson; Ethan Ampadu, Anton Stach e Sean Longstaff; Brenden Aaronson, Noah Okafor e Calvert-Lewin.

Pelo lado do Tottenham, Thomas Frank também não poderá contar com peças importantes, como James Maddison, Dejan Kulusevski e Radu Dragusin, todos no departamento médico. A equipe provável dos Spurs, com o brasileiro Richarlison no ataque, é: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven e Destiny Udogie; João Palhinha e Rodrigo Bentancur; Xavi Simons, Lucas Bergvall e Mohammed Kudus; Richarlison.

Onde assistir e retrospecto

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN na TV fechada e pelo serviço de streaming Disney+. A expectativa é de um jogo disputado, com o Leeds tentando usar o fator casa para superar um adversário tecnicamente superior. O retrospecto recente do confronto é amplamente favorável aos Spurs, que venceram os últimos quatro duelos diretos.

