Atacante nigeriano marcou de pênalti no primeiro tempo, e arbitragem anulou penalidade para os Reds nos acréscimos, garantindo a vitória por 1 a 0 em Istambul

Em uma noite de muita emoção e controvérsia no Rams Park, o Galatasaray superou o Liverpool por 1 a 0, em partida válida pela segunda rodada da UEFA Champions League. O gol da vitória foi marcado por Victor Osimhen, em cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo. O time inglês pressionou durante todo o jogo, desperdiçou chances claras e teve uma penalidade a seu favor anulada pelo VAR nos minutos finais, selando o resultado a favor dos donos da casa nesta terça-feira, 30.

Pênalti no início dita o ritmo

A partida começou com o Liverpool tomando a iniciativa e criando as melhores oportunidades. Logo aos 13 minutos, em uma jogada confusa na área, Gakpo finalizou e o zagueiro Davinson Sánchez salvou o que seria o primeiro gol em cima da linha. No entanto, a resposta do Galatasaray foi imediata e fatal. Aos 14, Baris Yilmaz invadiu a área e foi derrubado por Szoboszlai. Pênalti claro, confirmado pelo VAR. Na cobrança, Victor Osimhen deslocou Alisson e abriu o placar para os turcos. Mesmo em desvantagem, os Reds seguiram pressionando, e aos 31 minutos, o goleiro Ugurcan Çakir fez uma defesa espetacular em chute de Wirtz, garantindo a vantagem mínima no intervalo.

Pressão, chances perdidas e drama no VAR

O segundo tempo seguiu o mesmo roteiro, com o Liverpool controlando a posse de bola e o Galatasaray se defendendo com bravura. Aos 54 minutos, um erro na saída de bola de Konaté deixou Osimhen cara a cara com Alisson, mas o atacante nigeriano finalizou fraco, desperdiçando a chance de ampliar. O lance ainda resultou na lesão do goleiro brasileiro, que precisou ser substituído. A pressão inglesa se intensificou, mas a pontaria não estava calibrada. O clímax do confronto veio aos 88 minutos, quando o árbitro Clément Turpin marcou pênalti de Singo em Konaté. Contudo, após ser chamado pelo VAR e revisar o lance no monitor, o juiz voltou atrás na decisão, para desespero do time visitante. Nos longos acréscimos, o Galatasaray conseguiu segurar a pressão e confirmou uma vitória heroica.

Com o resultado, o Galatasaray se recupera da goleada sofrida na estreia e soma seus primeiros três pontos. Já o Liverpool conhece sua primeira derrota na competição. Na próxima rodada, os Leões enfrentam o Bodo/Glimt, enquanto os Reds encaram o Eintracht Frankfurt.

