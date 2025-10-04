Vozão busca reencontrar a vitória em casa para subir na tabela, enquanto Peixe, invicto há cinco jogos, luta para se afastar da zona de rebaixamento

Santos, de Vojvoda, tenta voltar a vencer após empate com o Grêmio na última rodada - Raul Baretta/Santos FC

A noite deste domingo, 5, promete ser de fortes emoções na Arena Castelão. A partir das 20h30 (de Brasília), Ceará e Santos se enfrentam em um duelo crucial pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto opõe equipes com objetivos distintos: enquanto o Vozão busca se consolidar na tabela, o Peixe luta desesperadamente para se afastar da zona de rebaixamento.

Como chegam as equipes

O Ceará entra em campo ocupando a 11ª posição, com 31 pontos. A equipe comandada por Léo Condé vive um momento de instabilidade, somando apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos.

Atuar em casa, com o apoio da torcida, é fundamental para o Vozão conquistar os três pontos, ganhar fôlego na classificação e começar a mirar uma vaga em competições continentais.

Do outro lado, o Santos vive um drama na parte de baixo da tabela. Na 16ª colocação com 28 pontos, o Peixe é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e precisa pontuar para não correr o risco de terminar a rodada no Z-4.

Apesar da situação delicada, o time treinado por Juan Pablo Vojvoda defende uma invencibilidade de cinco partidas. O desafio, no entanto, é converter a sequência de quatro empates em vitórias para se afastar do perigo.

Prováveis escalações e desfalques

Para a partida, o técnico Léo Condé conta com o retorno do volante Dieguinho, que cumpriu suspensão. Em contrapartida, o meia Vinícius Zanocelo, emprestado pelo próprio Santos, fica de fora por questões contratuais.

A provável escalação do Vozão é: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya (Pedro Henrique).

No Santos, o técnico Juan Pablo Vojvoda segue sem poder contar com Neymar, que se recupera de lesão e só deve voltar aos gramados no final de novembro. Gabriel Bontempo e Victor Hugo também estão no departamento médico.

Assim, a equipe provável que vai a campo é: Gabriel Brazão; Mayke, Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

Onde assistir e arbitragem

A partida entre Ceará e Santos terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Amazon Prime Video. A arbitragem será comandada por Anderson Daronco (RS).