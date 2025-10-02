Brasileirão
Com um a menos, São Paulo mostra resiliência, vence Fortaleza e afasta a crise
Com gols de Tapia e Luciano, Tricolor segura pressão, vence por 2 a 0 no Castelão mesmo com a expulsão de Rigoni ainda no primeiro tempo e encerra sequência de derrotas.
Publicado por: Minuto a Minuto em 02/10/2025 21:32 - Atualizado em 02/10/2025 22:02
Mesmo com um jogador a menos por mais de 70 minutos, o São Paulo demonstrou enorme resiliência para superar o Fortaleza por 2 a 0, em plena Arena Castelão, na noite desta quinta-feira, 2. A partida, válida pela 26ª rodada do Brasileirão, foi decidida com gols de Tapia e Luciano, garantindo um respiro para o time paulista, que vinha de uma sequência de derrotas, e aprofundando a crise da equipe cearense, que saiu de campo sob vaias.
Gol, expulsão e a mudança de roteiro
O São Paulo começou a partida de forma eficiente e abriu o placar logo aos 11 minutos. Em uma jogada bem trabalhada pela direita, Rigoni cruzou rasteiro e o chileno Tapia se antecipou à zaga para finalizar de primeira, sem chances para o goleiro. O que parecia um cenário tranquilo, no entanto, mudou drasticamente aos 22 minutos.
Após uma entrada dura em Deyverson, Rigoni foi expulso com auxílio do VAR, deixando o Tricolor com dez homens em campo. A partir daí, o Fortaleza assumiu o controle da posse de bola, mas esbarrou em uma defesa bem postada e demonstrou pouca criatividade para ameaçar o gol de Rafael.
Pressão ineficaz e defesa sólida
Com a vantagem numérica, o Fortaleza se lançou ao ataque durante toda a segunda etapa, mas a pressão foi estéril. O São Paulo se fechou em um bloco defensivo sólido e contou com atuações seguras de sua zaga.
A melhor chance do time da casa veio aos 63 minutos, quando Pochettino invadiu a área e chutou na saída de Rafael, mas o lateral Enzo Díaz apareceu de forma providencial para salvar em cima da linha. A inoperância ofensiva do Leão irritou a torcida presente no Castelão, que passou a vaiar a equipe a cada erro.
Golpe final e alívio tricolor
Enquanto o Fortaleza não conseguia converter sua superioridade em gols, o São Paulo foi letal no contra-ataque. Aos 85 minutos, Alisson roubou a bola de Marinho e iniciou a jogada que terminou com um cruzamento preciso de Enzo Díaz para Luciano, que só teve o trabalho de empurrar para as redes e selar a vitória.
Nos acréscimos, o goleiro Rafael ainda fez uma grande defesa em cabeçada de Bareiro, coroando a noite de superação do time. Com o resultado, o São Paulo espanta a crise e ganha fôlego na competição, enquanto o Fortaleza se complica ainda mais na luta contra o rebaixamento.
