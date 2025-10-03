Futebol Europeu / Onde Assistir
Borussia Dortmund x Leipzig: onde assistir ao Campeonato Alemão
Confronto vale a vice-liderança da Bundesliga, com apenas um ponto separando as duas equipes que vivem grande fase na competição
Publicado por: Minuto a Minuto em 03/10/2025 17:15 - Atualizado em 03/10/2025 18:07
Um confronto direto pela vice-liderança da Bundesliga promete agitar a rodada. Neste sábado, 4, o Borussia Dortmund recebe o RB Leipzig no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund.
A partida, válida pela 6ª rodada do Campeonato Alemão 2025/26, está marcada para as 10h30 (de Brasília).
Duelo pela vice-liderança da Bundesliga
Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times chegam embalados por sequências de quatro vitórias consecutivas no campeonato. O Borussia Dortmund, jogando em casa, defende a segunda posição, somando 13 pontos e a invencibilidade no torneio, com quatro vitórias e um empate.
Já o RB Leipzig ocupa o terceiro lugar, com 12 pontos. Depois de uma derrota na estreia para o Bayern de Munique, o time engatou uma recuperação impressionante e vê no confronto a chance de ultrapassar um rival direto.
Prováveis escalações e desfalques
Provável escalação do Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini; Yan Couto, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Daniel Svensson; Julian Brandt, Karim Adeyemi e Sehrou Guirassy (ou Karni Chukwuemeka).
Provável escalação do RB Leipzig: Péter Gulácsi; Ridle Baku, Willi Orbán, Castello Lukeba, David Raum; Assan Ouédraogo, Nicolas Seiwald, Christoph Baumgartner; Johan Bakayoko, Rômulo e Yan Diomande.
Onde assistir e horário
A partida entre Borussia Dortmund e RB Leipzig acontece neste sábado, 4 de outubro, às 10h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park. A transmissão ao vivo para o Brasil será realizada pelo Canal GOAT (YouTube) e pelo serviço de streaming OneFootball.
