Confronto direto na luta contra o rebaixamento agita a 27ª rodada; equipes se enfrentam no Alfredo Jaconi em jogo de ‘seis pontos’

Neste domingo, 5, Juventude e Fortaleza se enfrentam em um duelo decisivo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 27ª rodada, acontece às 18h30 (de Brasília) no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e é considerada um ‘jogo de seis pontos’ para as duas equipes, que ocupam as últimas posições na tabela.

Como chegam as equipes?

Ocupando a 18ª posição com 23 pontos, o Juventude, comandado por Thiago Carpini, vive um momento delicado. A equipe gaúcha não vence há quatro jogos (dois empates e duas derrotas) e precisa urgentemente de um resultado positivo em casa para manter viva a esperança de permanência na Série A. A distância para o primeiro time fora do Z-4 é de cinco pontos.

A situação do Fortaleza não é menos dramática. Sob o comando do argentino Martín Palermo, o Leão do Pici é o 19º colocado, com 21 pontos. A equipe cearense vem de uma derrota em casa para o São Paulo e busca regularidade na competição.

Uma vitória fora de casa significaria ultrapassar o próprio Juventude na tabela e ganhar um fôlego crucial na reta final do campeonato.

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto, o técnico Thiago Carpini tem desfalques importantes na defesa do Juventude. Os laterais-esquerdos Marcelo Hermes e Alan Ruschel estão suspensos. Além deles, os zagueiros Wilker Ángel, Natã e Abner, e o atacante Gabriel Verón seguem no departamento médico. Em contrapartida, o volante Caíque e o atacante Gabriel Taliari retornam de suspensão.

No Fortaleza, o técnico Martín Palermo conta com os retornos do lateral-direito Mancuso e do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que cumpriram suspensão. No entanto, o goleiro João Ricardo é dúvida por conta de uma tendinite, enquanto Weverson, Lucca Prior e Lucas Crispim são desfalques confirmados.

Provável Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Rodrigo Sam (Cipriano) e Ewerthon; Caíque, Jadson e Mandaca; Lucas Fernandes, Ênio (Taliari) e Gilberto.

Provável Fortaleza: Brenno (João Ricardo); Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Zé Welison; Yago Pikachu, Deyverson e Breno Lopes.

Onde assistir e arbitragem

O confronto direto na luta contra o rebaixamento terá transmissão exclusiva pelo canal Premiere (pay-per-view).

A arbitragem será comandada por Lucas Paulo Torezin (PR), com auxílio de Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM).