Com um a mais desde o primeiro tempo, Massa Bruta tem dificuldades para superar noite inspirada de Grando, mas vence com gol de pênalti de Jhon Jhon

Em uma partida decidida no roteiro mais dramático possível, o Red Bull Bragantino venceu o Grêmio por 1 a 0 na noite deste sábado, 4, em Bragança Paulista, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um jogador a mais desde o final do primeiro tempo, o time da casa pressionou incansavelmente, mas parou em uma atuação monumental do goleiro Gabriel Grando. A vitória só veio aos 65 minutos do segundo tempo, com um gol de pênalti convertido por Jhon Jhon, após longa revisão do VAR.

Expulsão de Kannemann muda o roteiro

O jogo começou equilibrado no Estádio Cícero de Souza Marques, com as duas equipes buscando o ataque. O Bragantino teve a primeira grande chance com Thiago Borbas, de cabeça, enquanto o Grêmio respondeu em um chute perigoso de Gustavo Martins, bem defendido por Cleiton.

No entanto, o cenário da partida mudou drasticamente aos 42 minutos, quando, em uma confusão antes de uma cobrança de falta, o zagueiro Kannemann foi expulso diretamente por agressão a Pedro Henrique. A decisão, mantida pelo VAR, deixou o time gaúcho com dez jogadores para todo o segundo tempo.

Muralha Grando e o bombardeio do Massa Bruta

Com a vantagem numérica, os donos da casa transformaram a segunda etapa em um ataque contra defesa. O time paulista empilhou chances de gol, mas esbarrou em uma performance espetacular do goleiro Gabriel Grando. Ele fez defesas cruciais em finalizações de Matheus Fernandes, Fernando e Vinicinho, se tornando o grande nome da partida.

Além das intervenções do goleiro, o Massa Bruta também pecou na pontaria, com Thiago Borbas desperdiçando uma oportunidade clara na pequena área. A pressão era total, mas o gol teimava em não sair, e o empate parecia um resultado heroico para o Grêmio.

VAR e pênalti decidem no lance final

Quando o empate sem gols parecia selado, o drama atingiu seu ápice nos acréscimos. Aos 64 minutos do segundo tempo, um chute de Praxedes explodiu no braço do lateral Marlon dentro da área.

Após mais de cinco minutos de revisão na cabine do VAR, o árbitro Lucas Casagrande marcou a penalidade máxima. Na cobrança, aos 65, Jhon Jhon deslocou o herói Gabriel Grando e marcou o gol da vitória agonizante, sem tempo para mais nada.

Com o resultado, o Bragantino ultrapassa o rival na tabela e segue firme na briga por uma vaga na Sul-Americana.