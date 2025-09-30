Em noite de pouca inspiração e azar, Galo pressiona, mas não consegue furar o bloqueio do time gaúcho na Arena MRV pelo Brasileirão.

Em uma noite de frustração para a sua torcida, o Atlético-MG não conseguiu sair do 0 a 0 com o Juventude na Arena MRV, em Belo Horizonte, nesta quarta-feira, 01, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileiro Série A. O time da casa pressionou, criou as melhores chances, acertou a trave duas vezes e parou em uma grande atuação do goleiro Jandrei, mas pecou pela falta de pontaria e amargou um resultado ruim em seus domínios.

Pressão, azar e um goleiro inspirado

Desde o início, o Atlético-MG impôs seu ritmo e buscou o ataque. A primeira grande chance veio logo aos 8 minutos, quando Rony desviou de costas após cobrança de falta de Gustavo Scarpa e carimbou a trave esquerda de Jandrei. O Galo seguiu controlando as ações, mas encontrava uma defesa gaúcha bem postada. No final da primeira etapa, aos 41 minutos, Jandrei começou a se transformar no herói da partida ao fazer uma defesa espetacular em cabeçada de Lyanco, garantindo o placar zerado no intervalo.

Travessão e milagres selam o empate

A segunda etapa começou com a mesma tônica, e o azar atleticano atingiu seu ápice. Aos 49 minutos, após cruzamento de Biel, Rony finalizou de primeira e viu a bola explodir no travessão. A pressão mineira era intensa, mas o gol não saía. O Juventude se defendia como podia e assustou em uma cabeçada de Matheus Babi. Nos minutos finais, Jandrei voltou a brilhar, espalmando um chute cruzado de Rony aos 89 minutos em mais uma defesa crucial. Apesar da pressão e dos longos acréscimos, o placar não se moveu.

Com o resultado, o Atlético-MG perde a chance de subir na tabela e segue na parte intermediária da classificação. Para o Juventude, o ponto conquistado fora de casa é valioso na luta contra o rebaixamento.

