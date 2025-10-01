Champions League / Onde Assistir
PSG vira no fim, bate Barcelona e mantém 100% na Champions
Com gol de Gonçalo Ramos aos 90 minutos, time francês faz 2 a 1 e supera catalães em jogo emocionante pela segunda rodada
Publicado por: Minuto a Minuto em 01/10/2025 17:54 - Atualizado em 01/10/2025 18:06
O atual campeão mostrou sua força. Em uma partida emocionante no estádio Olímpico de Montjuic, o Paris Saint-Germain buscou uma virada dramática sobre o Barcelona, vencendo por 2 a 1 com um gol decisivo aos 90 minutos. Ferran Torres abriu o placar para os donos da casa, mas Mayulu e o substituto Gonçalo Ramos garantiram a vitória para os parisienses, que seguem com 100% de aproveitamento na UEFA Champions League.
Barça aproveita erro e sai na frente
Jogando em casa, o Barcelona começou a partida tomando a iniciativa. A primeira grande chance, no entanto, quase terminou em gol contra. Aos 14 minutos, Lamine Yamal fez ótima jogada e acionou Ferran Torres, que driblou o goleiro Chevalier e finalizou para o gol vazio, mas o zagueiro Zabarnyi apareceu de forma providencial para salvar em cima da linha. A insistência catalã foi recompensada aos 19 minutos, quando Pedri aproveitou um erro de passe de Vitinha, avançou e serviu Rashford, que cruzou de primeira para Ferran Torres completar de carrinho e abrir o placar.
Reação parisiense e virada no apagar das luzes
A vantagem do Barça não durou muito. Aos 38 minutos, em uma grande jogada individual, o lateral Nuno Mendes arrancou do campo de defesa e enfiou uma bola precisa para Mayulu, que dominou entre os zagueiros e bateu na saída de Szczesny para empatar.
O gol deu confiança ao PSG, que passou a controlar o jogo. No segundo tempo, as chances se multiplicaram para os franceses. Szczesny fez boas defesas, Hakimi salvou um gol certo de Dani Olmo e, aos 83 minutos, o sul-coreano Lee, que havia acabado de entrar, acertou a trave em um belo chute. O golpe de misericórdia veio aos 90 minutos: Hakimi cruzou rasteiro da direita e Gonçalo Ramos, também vindo do banco, apareceu livre na área para finalizar de canhota e decretar a virada parisiense.
Com o resultado, o Paris Saint-Germain chega a seis pontos e se isola na liderança do seu grupo na Fase de Liga. Já o Barcelona estaciona nos três pontos. Na próxima rodada da Champions, daqui a três semanas, o Barça recebe o Olympiacos, enquanto o PSG visita o Bayer Leverkusen.
