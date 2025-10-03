Em péssima fase, Augsburg recebe o Wolfsburg em casa buscando desesperadamente uma vitória para sair da zona de rebaixamento da Bundesliga

Neste sábado, 4, o Augsburg recebe o Wolfsburg na WWK Arena em um confronto pela sexta rodada da Bundesliga 2025/26. A partida, marcada para as 10h30 (horário de Brasília), coloca frente a frente uma equipe da casa em crise contra um adversário que busca regularidade para subir na tabela.

Momento das equipes na Bundesliga

O início de temporada do Augsburg é alarmante. Com apenas 3 pontos somados em cinco jogos, o time ocupa a 16ª posição, que força a disputa do playoff de rebaixamento.

A situação é agravada pela sequência de quatro derrotas consecutivas, o que aumenta a pressão sobre o técnico Sandro Wagner e torna a vitória em casa fundamental para iniciar uma recuperação.

Do outro lado, o Wolfsburg vive um momento mais estável, mas longe do ideal. Na 12ª colocação com 5 pontos, os Lobos não vencem há quatro partidas no campeonato (dois empates e duas derrotas). A equipe vê no duelo contra um adversário fragilizado a oportunidade perfeita para reencontrar o caminho da vitória e ganhar posições na tabela.

Desfalques e prováveis escalações

Provável escalação do Augsburg: Dahmen; Mbabu, Bauer, Uduokhai, Pedersen; Rexhbecaj, Breithaupt, Maier; Vargas, Tietz, Demirovic.

Provável escalação do Wolfsburg: Grabara; Fischer, Lacroix, Jenz, Maehle; Arnold, Svanberg; Cerny, Majer, Amoura; Wind.

Onde assistir Augsburg x Wolfsburg ao vivo

A partida entre Augsburg e Wolfsburg pela Bundesliga terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo serviço de streaming OneFootball. O apito inicial está marcado para as 10h30 (horário de Brasília) deste sábado, 4, na WWK Arena.

